У Гаазі працівники секс-індустрії вийшли на протест проти обмеження їх роботи

У вівторок у Гаазі відбувся протест працівників секс-індустрії, які виступили проти рішення уряду не дозволяти їм відновити свою роботу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Het Parool.

Міністр охорони здоров’я Уго де Йонге раніше у вівторок заявив, що працівники секс-бізнесу не можуть відновити роботу, оскільки їм важче дотримуватися заходів безпеки. Крім того, дослідження джерел та контактів із клієнтами було б складним, оскільки "три чверті" називають інше ім'я: "Люди відмовляються називати своє ім’я, я це все розумію. У цьому секторі також складніше вимагати реєстрації. "

Водночас самі представники секс-індустрії називають такий підхід неправильним. За їх словами, працівники секс-бізнесу самостійно реєструють своїх клієнтів.

Секс-працівники прийшли до Палати представників у Гаазі з саморобним піп-шоу на колесах.

Де Йонге у вівторок вранці сказав, що він не вважає, що секс-працівники можуть щось зробити, щоб змінити рішення кабінету міністрів: "Це просто неможливо зробити за своєю природою безпечно".

Секс-працівники засмучені тим, що їм заборонено працювати, тоді як іншим "контактним професіям", таким як перукарні, салони краси та масажисти, з середи було дозволено знову відновити свою діяльність.

Жінка, яка використовує ім'я Мойра Мона, сказала, що вона є домінанткою і може працювати далі від своїх клієнтів, ніж перукар.

"Я можу ображати людей здалеку, і у мене є батоги, довші за ножиці для стрижки чубчика. Тож зі мною все буде добре", - сказала вона.