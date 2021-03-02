В Гааге работники секс-индустрии вышли на протест против ограничения их работы

Во вторник в Гааге состоялся протест работников секс-индустрии, которые выступили против решения правительства не позволять им возобновить свою работу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Het Parool.

Министр здравоохранения Уго де Йонге ранее во вторник заявил, что работники секс-бизнеса не могут восстановить работу, поскольку им труднее соблюдать меры безопасности. Кроме того, исследования источников и контактов с клиентами было бы сложным, поскольку "три четверти" называют другое имя: "Люди отказываются называть свое имя, я это все понимаю. В этом секторе также сложнее требовать регистрации. "

В то же время сами представители секс-индустрии называют такой подход неправильным. По их словам, работники секс-бизнеса самостоятельно регистрируют своих клиентов.

Секс-работники пришли к Палате представителей в Гааге с самодельным пип-шоу на колесах.

Де Йонге во вторник утром сказал, что он не считает, что секс-работники могут что-то сделать, чтобы изменить решение кабинета министров: "Это просто невозможно сделать по своей природе безопасно".

Секс-работники расстроены тем, что им запрещено работать, тогда как другим "контактным профессиям", таким как парикмахерские, салоны красоты и массажисты, со среды было разрешено вновь возобновить свою деятельность.

Женщина, которая использует имя Мойра Мона, сказала, что она доминантка и может работать дальше своих клиентов, чем парикмахер.

"Я могу обижать людей издалека, и у меня есть кнуты, длиннее ножниц для стрижки челки. Поэтому со мной все будет хорошо ", - сказала она.