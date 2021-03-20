Глава МЗС Угорщини щепився російською вакциною "Спутник V"

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто отримав першу дозу російської вакцини "Спутник V".

Як передає "Європейська правда", про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Тільки вакцинацією ми можемо перемогти пандемію! Прошу всіх реєструватися на щеплення. Поставка вакцин зі Сходу триває, і сьогодні вранці я та мій колега російський міністр промисловості та торгівлі Денис Мантуров завершили березневі поставки "Спутник V" (я також отримав цю вакцину сьогодні): 680 000 доз надійде протягом наступних двох тижнів" - написав Сійярто.

Петр Сійярто вже переніс коронавірус у листопаді, вірус у нього виявили під час поїздки до Південно-Східної Азії.

Раніше прем’єр Віктор Орбан заявляв, що члени уряду чекають своєї черги вакцинуватися, головний медичний директор Сесілія Мюллер вважає важливим зробити щеплення їм якнайшвидше.

Нагадаємо, Угорщина та Словаччина - єдині дві країни ЄС, які закупили російську вакцину "Спутник V", яка не затверджена регулятором Євросоюзу. В останній закупівля спричинила глибоку політичну кризу, а вакцинація "Спутником" досі не почалася.

Також Угорщина є єдиною країною Євросоюзу, яка закупила китайську вакцину. Нею щепився у тому числі прем’єр Віктор Орбан.