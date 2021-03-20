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Глава МЗС Угорщини щепився російською вакциною "Спутник V"

Субота, 20 березня 2021, 10:39

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто отримав першу дозу російської вакцини "Спутник V".

Як передає "Європейська правда", про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

 

"Тільки вакцинацією ми можемо перемогти пандемію! Прошу всіх реєструватися на щеплення. Поставка вакцин зі Сходу триває, і сьогодні вранці я та мій колега російський міністр промисловості та торгівлі Денис Мантуров завершили березневі поставки "Спутник V" (я також отримав цю вакцину сьогодні): 680 000 доз надійде протягом наступних двох тижнів" - написав Сійярто.

Петр Сійярто вже переніс коронавірус у листопаді, вірус у нього виявили під час поїздки до Південно-Східної Азії.

Раніше прем’єр Віктор Орбан заявляв, що члени уряду чекають своєї черги вакцинуватися, головний медичний директор Сесілія Мюллер вважає важливим зробити щеплення їм якнайшвидше.

Нагадаємо, Угорщина та Словаччина - єдині дві країни ЄС, які закупили російську вакцину "Спутник V", яка не затверджена регулятором Євросоюзу. В останній закупівля спричинила глибоку політичну кризу, а вакцинація "Спутником" досі не почалася.

Також Угорщина є єдиною країною Євросоюзу, яка закупила китайську вакцину. Нею щепився у тому числі прем’єр Віктор Орбан.

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