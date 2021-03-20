Глава МИД Венгрии привился российской вакциной "Спутник V"

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто получил первую дозу российской вакцины "Спутник V".

Как передает "Европейская правда", об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Только вакцинацией мы можем победить пандемию! Прошу всех регистрироваться на прививку. Поставка вакцин с Востока продолжается, и сегодня утром я и мой коллега российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров завершили мартовские поставки "Спутник V" (я также получил эту вакцину сегодня): 680 000 доз поступит в течение следующих двух недель "- написал Сийярто.

Петр Сийярто уже перенес коронавирус в ноябре, вирус у него обнаружили во время поездки в Юго-Восточную Азию.

Ранее премьер Виктор Орбан заявил, что члены правительства ждут своей очереди вакцинироваться, главный медицинский директор Сесилия Мюллер считает важным сделать прививки им как можно быстрее.

Напомним, Венгрия и Словакия - единственные две страны ЕС, закупили российскую вакцину "Спутник V", которая не утверждена регулятором Евросоюза. В последний закупка вызвала глубокий политический кризис, а вакцинация "Спутником" пока не началась.

Также Венгрия является единственной страной Евросоюза, которая закупила китайскую вакцину. Ею привился в том числе премьер Виктор Орбан.