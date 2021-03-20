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Совет Европы отреагировал на выход Турции из Стамбульской конвенции

Суббота, 20 марта 2021, 17:58

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич назвала разрушительной новостью объявление Турции о выходе из Стамбульской конвенции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление генсека.

Пейчинович-Бурич подчеркнула, что Стамбульская конвенция охватывает 34 европейские страны и широко рассматривается как золотой стандарт в международных усилиях по защите женщин и девушек от насилия, с которым они сталкиваются ежедневно.

"Этот шаг является огромной неудачей для этих усилий и и очень плачевным, поскольку компрометирует защиту женщин в Турции, по всей Европе и за ее пределами", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, Турция вышла из конвенции Совета Европы о предотвращении и противодействии насилию против женщин и домашнего насилия.

Многие консерваторы Турции говорят, что пакт поощряет к насилию, подрывая семейные структуры. Их оппоненты утверждают, что соглашение и законодательство, принятое после ее выполнения, нужно реализовывать более строго.

Турция - первая страна, которая ратифицировала конвенцию Совета Европы, принятую в Стамбуле. Конвенция пытается предотвратить насилие в отношении женщин, включая домашнее насилие, и положить конец юридической безнаказанности виновных лиц.

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