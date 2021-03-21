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Саміт ЄС збереться віртуально на тлі активізації коронавірусу

Неділя, 21 березня 2021, 15:58

Глави держав і урядів ЄС проведуть свій черговий саміт у форматі відеоконференції, оскільки в кількох країнах блоку знову прискорилось поширення коронавірусу. 

Про це оголосив у неділю речник президента Європейської ради Шарля Мішеля, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Мішель сподівався, що 27 лідерів країн ЄС зможуть зустрітися в Брюсселі фізично на своєму черговому березневому саміті. 

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Його рішення перейти до віртуального формату підкреслило як серйозну ситуацію у сфері охорони здоров'я, так і його згоду з політичною неможливістю для лідерів подорожувати після того, як деякі з них в останні дні наказали посилити карантинні заходи у своїх країнах.

Італія, Франція і Польща входять до числа країн, які посилять свої заходи у відповідь на "третю хвиля" інфекцій. 

Інші країни, наприклад Бельгія, відкладають заплановане ослаблення обмежень.

На саміті в четвер і п'ятницю лідери повинні обговорити пандемію, особливо проблемну програму вакцинації, а також ряд інших тем, включаючи стратегічне обговорення політики щодо Росії.

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