Саміт ЄС збереться віртуально на тлі активізації коронавірусу
Глави держав і урядів ЄС проведуть свій черговий саміт у форматі відеоконференції, оскільки в кількох країнах блоку знову прискорилось поширення коронавірусу.
Про це оголосив у неділю речник президента Європейської ради Шарля Мішеля, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
Мішель сподівався, що 27 лідерів країн ЄС зможуть зустрітися в Брюсселі фізично на своєму черговому березневому саміті.
Його рішення перейти до віртуального формату підкреслило як серйозну ситуацію у сфері охорони здоров'я, так і його згоду з політичною неможливістю для лідерів подорожувати після того, як деякі з них в останні дні наказали посилити карантинні заходи у своїх країнах.
Італія, Франція і Польща входять до числа країн, які посилять свої заходи у відповідь на "третю хвиля" інфекцій.
Інші країни, наприклад Бельгія, відкладають заплановане ослаблення обмежень.
На саміті в четвер і п'ятницю лідери повинні обговорити пандемію, особливо проблемну програму вакцинації, а також ряд інших тем, включаючи стратегічне обговорення політики щодо Росії.