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Саммит ЕС соберется виртуально на фоне активизации коронавируса

Воскресенье, 21 марта 2021, 15:58

Главы государств и правительств ЕС проведут свой очередной саммит в формате видеоконференции, поскольку в нескольких странах блока снова ускорилось распространение коронавируса.

Об этом объявил в воскресенье представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Мишель надеялся, что 27 лидеров стран ЕС смогут встретиться в Брюсселе физически на своем очередном мартовском саммите.

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Его решение перейти к виртуальному формату подчеркнуло как серьезную ситуацию в сфере здравоохранения, так и его согласие с политической невозможностью для лидеров путешествовать после того, как некоторые из них в последние дни приказали усилить карантин в своих странах.

Италия, Франция и Польша входят в число стран, которые усилят свои меры в ответ на "третью волну" инфекций.

Другие страны, например Бельгия, откладывают запланированное ослабление ограничений.

На саммите в четверг и пятницу лидеры должны обсудить пандемию, особенно проблемную программу вакцинации, а также ряд других тем, включая стратегическое обсуждение политики в отношении России.

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