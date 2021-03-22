Президент Литви вакцинувався препаратом AstraZeneca

Президент Литви Гітанас Науседа у понеділок публічно щепився вакциною виробника AstraZeneca.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Науседа вакцинувався в одній із поліклінік Вільнюса публічно, щоб підвищити довіру населення до цієї вакцини.

Читайте також Президентка Єврокомісії пригрозила AstraZeneca забороною на експорт вакцини

"У мене немає сумнівів щодо наукових та уповноважених організацій, які дуже компетентно оцінюють всі вакцини… Я справді вважаю, що всі чотири вакцини, які вже затверджені, є надійними, ефективними", - сказав глава Литви журналістам.

"Тому я активно закликаю людей не витрачати час даремно, не чекати, не роздумуючи йти робити щеплення тієї вакциною, якою хочете зробити щеплення", - сказав він.

У понеділок також публічно цією вакциною щепитимуться прем'єр-міністр, спікер Сейму і міністр охорони здоров'я Литви. Науседа зазначив, що всі вищі керівники країни щепитимуться в один день, оскільки знайшли "час в розкладі".

У Литві та кількох державах ЄС вакцинація препаратом AstraZeneca була призупинена після виявлених випадків тромбоемболії у щеплених людей. У минулий четвер Європейське агентство лікарських засобів заявило, що ця вакцина від COVID-19 є безпечною і ефективною, тому в Литві була відновлена вакцинація препаратом.

Детальніше про це у статті: Паніка навколо AstraZeneca: чому країни ЄС відмовляються від вакцини.