Президент Литви вакцинувався препаратом AstraZeneca
Президент Литви Гітанас Науседа у понеділок публічно щепився вакциною виробника AstraZeneca.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
Науседа вакцинувався в одній із поліклінік Вільнюса публічно, щоб підвищити довіру населення до цієї вакцини.
"У мене немає сумнівів щодо наукових та уповноважених організацій, які дуже компетентно оцінюють всі вакцини… Я справді вважаю, що всі чотири вакцини, які вже затверджені, є надійними, ефективними", - сказав глава Литви журналістам.
"Тому я активно закликаю людей не витрачати час даремно, не чекати, не роздумуючи йти робити щеплення тієї вакциною, якою хочете зробити щеплення", - сказав він.
У понеділок також публічно цією вакциною щепитимуться прем'єр-міністр, спікер Сейму і міністр охорони здоров'я Литви. Науседа зазначив, що всі вищі керівники країни щепитимуться в один день, оскільки знайшли "час в розкладі".
У Литві та кількох державах ЄС вакцинація препаратом AstraZeneca була призупинена після виявлених випадків тромбоемболії у щеплених людей. У минулий четвер Європейське агентство лікарських засобів заявило, що ця вакцина від COVID-19 є безпечною і ефективною, тому в Литві була відновлена вакцинація препаратом.
Детальніше про це у статті: Паніка навколо AstraZeneca: чому країни ЄС відмовляються від вакцини.