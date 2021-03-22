Президент Литвы вакцинировался препаратом AstraZeneca
Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник публично привился вакциной производителя AstraZeneca.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.
Науседа вакцинировался в одной из поликлиник Вильнюса публично, чтобы повысить доверие населения к этой вакцине.
"У меня нет сомнений в научных и уполномоченных организациях, которые очень компетентно оценивают все вакцины... Я действительно считаю, что все четыре вакцины, которые уже утверждены, надежны и эффективны", - сказал глава Литвы журналистам.
"Поэтому я активно призываю людей не тратить время зря, не ждать, не раздумывая идти делать прививки той вакциной, которой хотите", - сказал он.
В понедельник также публично этой вакциной привьются премьер-министр, спикер Сейма и министр здравоохранения Литвы. Науседа отметил, что все высшие руководители страны привьются в один день, поскольку нашли "время в расписании".
В Литве и нескольких государствах ЕС вакцинация препаратом AstraZeneca была приостановлена после выявленных случаев тромбоэмболии у привитых людей. В минувший четверг Европейское агентство лекарственных средств заявило, что эта вакцина от COVID-19 является безопасной и эффективной, поэтому в Литве была восстановлена вакцинация препаратом.
Подробнее об этом в статье: Паника вокруг AstraZeneca: почему страны ЕС отказываются от вакцины