У Франції з коронавірусом госпіталізували міністра праці
Міністр праці Франції Елізабет Борне, яка 14 березня отримала позитивний результат на COVID-19, "була поміщена під медичний нагляд у лікарні в паризькому регіоні".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
Оточення 59-річної очільниці міністерства стверджує, що стан Борне вже покращується, підконтрольні їй департаменти налагодили належну співпрацю, щоб забезпечити безперервність роботи відомства.
Елізабет Борн оголосила 14 березня у своєму акаунті в Twitter, що вона отримала позитивний тест на COVID-19, вказуючи при цьому, що продовжуватиме виконувати свої обов'язки віддалено.
Міністерством праці вона керує з липня 2020 року. Раніше в уряді Едуарда Філіппа вона керувала транспортним портфелем, а потім замінила Франсуа де Руджі на посаді міністра екологічного та інклюзивного переходу в липні 2019 року.