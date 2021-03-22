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У Франції з коронавірусом госпіталізували міністра праці

Понеділок, 22 березня 2021, 15:03

Міністр праці Франції Елізабет Борне, яка 14 березня отримала позитивний результат на COVID-19, "була поміщена під медичний нагляд у лікарні в паризькому регіоні".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Оточення 59-річної  очільниці міністерства стверджує, що стан Борне вже покращується,  підконтрольні їй департаменти налагодили належну співпрацю, щоб забезпечити безперервність роботи відомства.

Елізабет Борн оголосила 14 березня у своєму акаунті в Twitter, що вона отримала позитивний тест на COVID-19, вказуючи при цьому, що продовжуватиме виконувати свої обов'язки віддалено.

Міністерством праці вона керує з липня 2020 року. Раніше в уряді Едуарда Філіппа вона керувала транспортним портфелем, а потім замінила Франсуа де Руджі на посаді міністра екологічного та інклюзивного переходу в липні 2019 року.

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