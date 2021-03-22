Во Франции с коронавирусом госпитализировали министра труда

Министр труда Франции Элизабет Борне, которая 14 марта получила положительный результат теста на COVID-19, "была помещена под медицинское наблюдение в больнице в парижском регионе".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Окружение 59-летней руководительницы министерства утверждает, что состояние Борне уже улучшается, подконтрольные ей департаменты наладили надлежащее сотрудничество, чтобы обеспечить непрерывность работы ведомства.

Элизабет Борне объявила 14 марта в своем аккаунте в Twitter, что она получила положительный тест на COVID-19, указывая при этом, что будет продолжать выполнять свои обязанности удаленно.

Министерством труда она руководит с июля 2020 года. Ранее в правительстве Эдуарда Филиппа она руководила транспортным портфелем, а потом заменила Франсуа де Руджи в должности министра экологического и инклюзивного перехода в июле 2019 года.