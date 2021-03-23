Туреччина викликала посла РФ через атаки на півночі Сирії

Туреччина висловила російській стороні занепокоєння з приводу нападів на північно-західну сирійську провінцію Ідліб та зону операції турецьких військ, розміщених на півночі Сирії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

Зустрічі проходили окремо в МЗС з послом Росії в Анкарі Алексєєм Єрговим та в штаб-квартирі начальника Генерального штабу з військовим аташе РФ.

Російським чиновникам вказали на те, що ці напади загрожують стабільності та безпеці в районах, визначених зоною деескалації відповідно до угоди між Росією та Туреччиною.

Тим часом Сполучені Штати рішуче засудили повідомлення про артилерійські атаки режиму Асада та російські авіаудари, в результаті яких загинули мирні жителі в західному Алеппо та Ідлібі.

Повідомляється про артилерійський обстріл хірургічної лікарні Аль-Атареб на заході Алеппо, внаслідок чого загинуло кілька пацієнтів, у тому числі дитина, та було поранено більше десятка медичних працівників.

Крім того, російські військові завдали авіаудари в Ідлібі поблизу прикордонного переходу Баб-ель-Хава з Туреччиною.

"Баб ель-Хава залишається єдиним санкціонованим ООН гуманітарним пунктом перетину кордону в Сирії і залишається найефективнішим у питанні надання рятувальної гуманітарної допомоги приблизно 2,4 мільйона сирійців щомісяця. Цивільні особи, включаючи цивільний медичний персонал та установи, ніколи не повинні бути об'єктом воєнних дій. Це насильство повинно припинитися - ми повторюємо наш заклик до загальнонаціонального режиму припинення вогню ", - заявив речник МЗС Туреччини.