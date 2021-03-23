Греція почала приймати вакцинованих туристів з Ізраїлю

Греція почала приймати туристів з Ізраїлю у вівторок після домовленості між двома країнами про прийом громадян із сертифікатом про щеплення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Міністр туризму Греції Харіс Теохаріс повідомив у понеділок ввечері послу Ізраїлю в Афінах Йоссі Амрані, що уряд схвалив ізраїльську "зелену перепустку" - сертифікат, який свідчить про те, що його власник повністю вакцинований або видужав від Covid-19.

Це означає, що туристам не потрібно буде проходити карантин після прибуття до Греції. Угода передбачала обмеження до 10 000 ізраїльтян на тиждень, які в'їжджають до країни.

Але ізраїльське видання Haaretz у вівторок повідомило із посиланням на МЗС, що Греція скасувала ліміт на кількість приїжджих, проте відновила вимогу щодо ПЛР-тесту.

Ізраїльтянам потрібно буде представити негативний тест на коронавірус, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття.

Як відомо, грецький уряд активно виступає на підтримку розробки загальноєвропейського сертифіката вакцинації. Греція розраховує на те, що швидке запровадження такого сертифікату допоможе врятувати туристичний сезон в країні.

Раніше повідомлялося, що Угорщина домовилася про приєднання до міжнародної ініціативи Ізраїлю щодо сертифікатів про вакцинацію "зелений пропуск".