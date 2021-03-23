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Греция начала принимать вакцинированных туристов из Израиля

Вторник, 23 марта 2021, 17:13

Греция начала принимать туристов из Израиля во вторник после договоренности между двумя странами о приеме граждан с сертификатом о прививках.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Министр туризма Греции Харис Теохарис сообщил в понедельник вечером послу Израиля в Афинах Йосси Амрани, что правительство одобрило израильский "зеленый пропуск" - сертификат, который свидетельствует о том, что его владелец полностью вакцинирован или оправился от COVID-19.

Это означает, что туристам не нужно будет проходить карантин по прибытии в Грецию. Соглашение предусматривало ограничения в 10 000 израильтян в неделю, въезжающих в страну.

Но израильское издание Haaretz во вторник сообщило со ссылкой на МИД, что Греция отменила лимит на количество приезжих, однако возобновила требование ПЦР-теста.

Израильтянам нужно будет представить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до прибытия.

Как известно, греческое правительство активно выступает в поддержку разработки общеевропейского сертификата вакцинации. Греция рассчитывает на то, что быстрое введение такого сертификата поможет спасти туристический сезон в стране.

Ранее сообщалось, что Венгрия договорилась о присоединении к международной инициативе Израиля по сертификатам о вакцинации "зеленый пропуск".

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