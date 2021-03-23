Швеція запровадила нові обмеження для музеїв та парків розваг

Швеція оголосила про нові заходи для стримування коронавірусу, спрямовані на зменшення ризику поширення вірусу в музеях, парках розваг та подібних місцях.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Local.

Правила, які набувають чинності з 25 березня, мають на меті обмежити скупчення людей у ​​таких місцях, як музеї, художні галереї, зоопарки, парки розваг та тематичні парки.

Ці заклади повинні будуть розрахувати максимально дозволену кількість відвідувачів та забезпечити, щоб ліміт не перевищувався.

На одного відвідувача рекомендується площа у 20 квадратних метрів у парках розваг та тематичних парках та зоопарках, а також у 10 квадратних метрів у музеях та художніх галереях.

Крім того, загальна кількість дозволених відвідувачів не може перевищувати 500, те саме правило, що застосовується до торгових центрів та універмагів.

В межах окремих атракціонів, таких як каруселі, потрібно буде вжити додаткових заходів, щоб зменшити ризик скупчення людей як на самому атракціоні, так і поблизу, наприклад, у чергах або серед батьків, що спостерігають.

І всі заклади повинні будуть інформувати персонал та відвідувачів про гігієнічні заходи та забезпечувати можливості для частого миття рук.

14-денний рівень захворюваності в країні (нових випадків на 100 000 жителів) зараз перевищив 600, що ставить її до групи найвищих показників в ЄС, відстаючи лише від Мальти, Угорщини, Естонії та Чехії.