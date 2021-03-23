Швеция ввела новые ограничения для музеев и парков развлечений

Швеция объявила о новых мерах по сдерживанию коронавируса, направленных на уменьшение риска распространения вируса в музеях, парках развлечений и подобных местах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Правила, которые вступают в силу с 25 марта, имеют целью ограничить скопление людей в таких местах, как музеи, художественные галереи, зоопарки, парки развлечений и тематические парки.

Эти учреждения должны будут рассчитывать максимально разрешенное количество посетителей и следить, чтобы лимит не превышался.

На одного посетителя рекомендуется площадь в 20 квадратных метров в парках развлечений и тематических парках и зоопарках, а также в 10 квадратных метров в музеях и художественных галереях.

Кроме того, общее количество разрешенных посетителей не может превышать 500, то же правило, что применяется к торговым центрам и универмагам.

В пределах отдельных аттракционов, таких как карусели, нужно будет принять дополнительные меры, чтобы уменьшить риск скопления людей как на самом аттракционе, так и вблизи, например, в очередях или среди наблюдающих родителей.

И все учреждения должны будут информировать персонал и посетителей о гигиенических мерах и обеспечивать возможности для частого мытья рук.

14-дневный уровень заболеваемости в стране (новых случаев на 100 000 жителей) сейчас превысил 600, что ставит ее в группу самых высоких показателей в ЕС, отставая только от Мальты, Венгрии, Эстонии и Чехии.