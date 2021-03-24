Єврокомісія посилила механізм для контролю експорту вакцин

Єврокомісія посилила механізм, що дозволяє блокувати експорт вакцин, додавши у нього критерії взаємності і пропорційності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення пресслужби Єврокомісії.

Зміни передбачають, що під час погодження експорту будуть враховувати не лише його вплив на виконання компаніями контрактних зобов’язань перед ЄС, а й принципи взаємності та пропорційності.

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Принцип взаємності означає врахування того, чи країна призначення обмежує експорт вакцин від коронавірусу або компонентів для їхнього виробництва, що виробляються на її території.

Принцип пропорційності передбачає врахування ситуації в країні призначення - епідемічної ситуації та показників вакцинації від коронавірусу, а також доступність вакцин для цієї країни.

"ЄС - єдиний великий виробник в Організації економічного співробітництва та розвитку, що експортує вакцини у великих обсягах до десятків країн. Але дорога має бути відкритою в обох напрямках… Ми хочемо забезпечити своєчастні і достатні поставки для населення ЄС", - зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Попри те, що ЄС є одним зі світових осередків поширення коронавірусу, ЄС є і найбільшим експортером вакцин. Якщо взяти, наприклад, Британію - лише з часу запровадження системи погодження експорту туди було експортовано близько 10 млн доз із ЄС, і нуль доз - з Британії до ЄС", - зазначив на пресконференції віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Контроль за експортом тепер поширюватиметься ще на 17 країн, для яких раніше зробили виняток: Вірменію, Азербайджан, Грузію, Білорусь, Боснію та Герцеговину, Північну Македонію, Сербію, Чорногорію, Ізраїль, Йордан, Ліван, Лівію, Ліхтенштейн, Швейцарію, Норвегію та Ісландію - для кращого розуміння загальної картини з торгівлею вакцинами.

Водночас, ЄС зберігає виняток з цього механізму для вакцин, які постачаються як гуманітарна допомога у рамках платформи COVAX до 92 країн з середнім та низьким рівнем достатку.

У повідомленні Єврокомісії зазначають, що з початку застосування контролю експорту заблокували лише одну поставку - тоді як на 380 інших дозвіл дали. Їхній загальний обсяг складав 43 млн доз, вакцини призначалися для 33 країн світу.

Найбільше вакцин експортували до Британії - близько 10,9 млн доз, Канади - 6,6 млн доз, Японії - 5,4 млн доз, Мексики - 4,4 млн доз, Саудівської Аравії - 1,5 млн, Сінгапуру - 1,5 млн, Чилі - 1,5 млн, Гонконгу - 1,3 млн, Південної Кореї та Австралії - по 1 млн.

Нагадаємо, ЄС офіційно запровадив експортний контроль за вакцинами в кінці січня. Згодом країни ЄС домовились про продовження контролю експорту вакцин проти коронавірусу до кінця червня.