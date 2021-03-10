Лондон звинуватив ЄС у брехні в суперечці з приводу експорту вакцин
Нова суперечка між Великою Британією та ЄС розгорілася після того, як глава Європейської ради Шарль Мішель заявив про те, що Лондон нібито ввів заборону на експорт вакцин проти COVID-19.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
Міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб написав голові Європейської ради Шарлю Мішелю щодо висловлювань, зроблених ним у вівторок. Також в МЗС Британії в рамках суперечки викликали високопоставленого дипломата ЄС.
Раніше Шарль Мішель заявив, що шокований звинуваченнями у "вакцинному націоналізмі", висунутими проти ЄС.
"Велика Британія та США ввели категоричну заборону на експорт вакцин або компонентів вакцин, вироблених на їх території" – заявив він, визнавши, що ЄС "запровадив систему контролю експорту доз, вироблених в ЄС".
Але він наполягає, що мета"цього контролю полягала в тому, щоб "не дозволити компаніям, у яких ми робили замовлення та попередньо фінансували дози, експортувати їх в інші розвинені країни, коли вони не доставили нам те, що обіцяли".
"ЄС ніколи не припиняв експорт", - додав Мішель.
Представник уряду Британії швидко спростував твердження про введення заборони на експорт вакцин проти коронавірусу.
Рааб написав Мішелю, наголосивши, що "ми всі разом стикаємося з цією пандемією".
У листі йдеться, що "уряд Британії не блокував експорт жодної вакцини або компонентів вакцини проти COVID-19" і що "будь-які посилання на заборону експорту або будь-які обмеження на вакцини є абсолютно неправдивими".
У вівторок ввечері Мішель трохи відступив від своєї заяви про "відверту" заборону експорту, опублікувавши в Twitter: "Радий, якщо реакція Великої Британії призведе до більшої прозорості та збільшення експорту до ЄС та третіх країн".