Міністр оборони Румунії випадково оприлюднив у Facebook паролі кол-центру армії

Міністр оборони Румунії Ніколає Чуке поширив на своєму Facebook фото, на одному з яких були паролі, коди доступу до відеоконференцій, телефони співробітників кол-центру армії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Defense Romania.

Ніколає Чуке опублікував у своєму акаунті у Facebook серію зображень з Академії сухопутних військ "Ніколає Бальческу" із Сібіу, яку він відвідав у вівторок разом із членами комітетів оборони Сенату та Палати депутатів. Але на одному з цих знімків є також дані доступу до деяких акаунтів та відеоконференцій, а також телефонні номери, що використовуються працівниками кол-центру армії.

Зображення опублікувала команда, яка керує сторінкою міністра у Facebook.

"Фотографії були зроблені в кол-центрі MApN, і як тільки повідомили про ситуацію, їх видалила комунікаційна група, яка керує офіційною сторінкою міністра. Повідомляємо, що доступу та спроб доступу за оприлюдненими даними не було. ", передало міністерство національної оборони.

Однак зображення стало вірусним, поширившись у соціальних мережах.