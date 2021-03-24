У Грузії частину вакцин хочуть виділити на щеплення відомих людей

У Грузії обмірковують інформаційну кампанію для популяризації масової вакцинації від коронавірусу - не виключено, що МОЗ виділить сто доз вакцини для того, щоб щеплення зробили відомим людям.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

Заступник міністра охорони здоров'я Тамар Габунія зазначила, що спочатку слід обговорити, кого слід вакцинувати цими дозами, тобто хто з відомих людей своєї вакцинацією викличе довіру серед населення.

Чиновниця також зазначила, що як тільки відомство побачить, що активність в країні невисока, вакцинація буде дозволена і для громадян старше 55 років.

"Ми не можемо дозволити собі не використовувати вакцину, за яку бореться весь світ. Грузія знаходиться на дуже низьких показниках, проте все ще є потенціал для того, щоб швидко освоїти вакцини ", - сказала Габунія.

Габунія також повідомила, що заступник міністра закордонних справ Грузії Александр Гвтісіашвілі повернувся з Індії, де він вів переговори з найбільшими компаніями з виробництва вакцин.

Сьогодні вночі Грузія очікує першої поставки з США вакцини компанії Pfizer. Після цього лікарі і громадяни старше 65 років зможуть вибирати, якою вакциною робити щеплення - американо-німецькою Pfizer або англо-шведською AstraZeneca.

На першому етапі Грузія отримає 29 250 доз вакцини Pfizer. Перша поставка вакцин AstraZenecа склала 43,2 тисячі, друга - 86,4 тисячі доз, очікується в квітні. В отриманні препаратів Грузії допомагає ЮНІСЕФ.