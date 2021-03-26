Криза у Словаччині через "Спутник V": прем’єр розповів, коли піде у відставку

Прем’єр-міністр Словаччини Ігор Матович натякнув, що не збирається іти у відставку попри політичну кризу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

У неділю Ігор Матович оголосив, що якщо буде виконано кілька вимог його партії OĽaNO, включаючи відставку міністрів Ріхарда Суліка та Марії Колікової, він подасть у відставку сам.

Тим часом вони обоє подали у відставку, у вівторок Матовича закликала подати у відставку президентка Зузана Чапутова. Настала п’ятниця, а лідер OĽaNO все ще є прем’єр-міністром.

Однак у четвер увечері Матович знайшов час для жартів. Спочатку він оголосив у Facebook, що відвідує онлайн-засідання Європейської ради за участі президента США.

"Протягом усього дня ми намагалися знайти рішення для країн, включаючи Словаччину, які найбільше постраждали від перебоїв з постачанням вакцин ... схрестіть пальці", - написав він у соціальній мережі.

Як доказ він додав фотографію відеоконференції, на якій також зображений президент США Байден. Один з підписників прем'єр-міністра пожартував над його дописом: "Ігор Матович: якщо Байден подасть у відставку, я піду у відставку!"

Прем'єр-міністр негайно відповів: "Хороша ідея".

Тим часом криза у Словаччині не вщухає. Напередодні партія "Свобода і солідарність" (SaS) завершила вихід з керівної коаліції Словаччини після того, як президентка Зузана Чапутова прийняла відставку двох її міністрів.

Нагадаємо, Словаччина зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід з правлячої коаліції через закупівлю урядом 2 мільйонів доз російської вакцини.

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