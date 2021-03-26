Кризис в Словакии из-за "Спутник V": премьер рассказал, когда уйдет в отставку

Премьер-министр Словакии Игорь Матович намекнул, что не собирается уходить в отставку несмотря на политический кризис.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

В воскресенье Игорь Матович объявил, что если будет выполнено несколько требований его партии OĽaNO, включая отставку министров Рихарда Сулика и Марии Коликовой, он подаст в отставку сам.

Между тем они оба подали в отставку, во вторник Матович призвала подать в отставку президент Зузана Чапутова. Наступила пятница, а лидер OĽaNO все еще является премьер-министром.

Однако в четверг вечером Матович нашел время для шуток. Сначала он объявил в Facebook, что посещает онлайн-заседание Европейского совета с участием президента США.

"В течение всего дня мы пытались найти решение для стран, включая Словакию, наиболее пострадавших от перебоев с поставками вакцин... скрестите пальцы", - написал он в социальной сети.

В качестве доказательства он добавил фотографию видеоконференции, на которой также изображен президент США Байден. Один из подписчиков премьер-министра пошутил над его сообщением: "Игорь Матович: если Байден подаст в отставку, я уйду в отставку!"

Премьер-министр немедленно ответил: "Хорошая идея".

Между тем кризис в Словакии не утихает. Накануне партия "Свобода и солидарность" (SaS) завершила выход из правящей коалиции Словакии после того, как президент Зузана Чапутова приняла отставку двух ее министров.

Напомним, Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством 2 миллионов доз российской вакцины.

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