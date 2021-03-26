Ватикан вакцинує 1200 нужденних людей перед Великоднем

Ватикан хоче щепити 1200 людей вакциною проти коронавірусу у Страсний тиждень перед Великоднем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vatican News.

Відзначається, що "найбідніших і маргіналізованих людей", які особливо наражаються на небезпеку заразитися, щеплять тією ж вакциною, якою щепили Папу Франциска та його співробітників.

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Для проведення кампанії будуть використані дози вакцини від виробника Pfizer/BioNTech, закуплені Ватиканом, а також подаровані римською інфекційною лікарнею "Lazzaro Spallanzani".

Щеплення проводитимуться у фоє залу Павла VI у Ватикані.

Кампанія проводитиметься силами медпрацівників і волонтерів, які працюють в амбулаторії "Мати Милосердя" поблизу площі Святого Петра, працівників ватиканського департаменту охорони здоров’я та гігієни і волонтерів з "Інституту Солідарної Медицини" та лікарні "Lazzaro Spallanzani".

Ватикан розпочав вакцинацію від коронавірусу в середині січня.