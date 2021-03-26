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Регулятор ЄС схвалив нові майданчики для виробництва вакцин проти коронавірусу

П'ятниця, 26 березня 2021, 16:43

Регулятор ЄС у сфері лікарських засобів (ЕМА) заявив у п'ятницю, що схвалив нові майданчики для виробництва вакцин Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca у Нідерландах, Німеччині та Швейцарії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

Очікується, що цей крок повинен допомогти збільшити обсяги поставок вакцин у Європі  та пришвидшити зусилля щодо вакцинації по всьому континенту.

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Агентство EMA повідомило, що затвердило фабрику в нідерландському Лейдені для виробництва активної речовини для вакцини AstraZeneca, в результаті чого кількість таких ліцензованих місць виробництва досягла чотирьох.

Регулятор також дав дозвіл підприємству у німецькому Марбурзі на виробництво як активної речовини, так і готової вакцини, розробленої BioNTech/Pfizer.

Минулого тижня комітет експертів EMA рекомендував нові виробничі лінії на підприємстві в швейцарському Віспі для виробництва вакцини Moderna.

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Крім того, регулятор дав дозвіл на "гнучкіші умови зберігання" вакцини Pfizer/BioNTech

Ці кроки "призначені для збільшення виробничих потужностей і збільшення поставок вакцини на ринок ЄС", заявив регулятор.

Місця виробництва всіх вакцин проти COVID-19, які застосовують у ЄС, повинні отримати схвалення EMA після нормативної оцінки регулятором.

Нагадаємо, 25 березня лідери країн-членів ЄС на саміті домовилися працювати над збільшенням виробництва та обсягів поставок вакцин.

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