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Лідери ЄС домовились нарощувати виробництво вакцин 

П'ятниця, 26 березня 2021, 08:12

Лідери країн-членів ЄС домовилися працювати над збільшенням виробництва та обсягів поставок вакцин.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у комюніке за підсумком саміту 25 березня, що відбувся у форматі відеоконференції.

"Прискорення виробництва, поставок та розгортання вакцин залишається ключовим і невідкладним завданням для того, щоб подолати цю кризу. Відтак ці зусилля мають ще більше посилитися", - йдеться у тексті.

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Лідери наголошують на важливості прозорості у питанні поставок вакцин, як і використання механізму контролю за експортом.

"Ми визнаємо важливість глобальних ланцюжків поставок та підтверджуємо, що компанії зобов’язані забезпечити прогнозованість свого виробництва і дотримуватися термінів, прописаних у контрактах", - наголошують вони.

При цьому, додають вони, ЄС продовжить сприяти боротьбі з пандемією в бідніших країнах.

"Робота над створенням механізму для того, щоб ділитися вакцинами, має початися якнайшвидше, щоб доповнити і підтримати провідну роль платформи COVAX у загальному доступі до вакцин та їхній доставці" - зазначають вони.

Нагадаємо, 24 березня Єврокомісія посилила механізм контролю за експортом вакцин, що передбачає можливість заблокувати експорт певної партії - додавши у нього критерії взаємності і пропорційності.

Принцип взаємності означає врахування того, чи країна призначення обмежує експорт вакцин від коронавірусу або компонентів для їхнього виробництва, що виробляються на її території.

Принцип пропорційності передбачає врахування ситуації в країні призначення - епідемічної ситуації та показників вакцинації від коронавірусу, а також доступність вакцин для цієї країни.

У повідомленні Єврокомісії зазначають, що з початку застосування контролю експорту заблокували лише одну поставку - тоді як на 380 інших дозвіл дали. Їхній загальний обсяг складав 43 млн доз, вакцини призначалися для 33 країн світу. Найбільше вакцин, вироблених у ЄС, експортували до Британії - близько 10,9 млн доз.

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