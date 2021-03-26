Сербія почала вакцинацію від коронавірусу в таборах мігрантів

Сербія розпочала вакцинацію мігрантів, щоб стримати поширення коронавірусу в таборах біженців, де соціальне дистанціювання є проблемою.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

В даний час близько 6 00 мігрантів, переважно з Близького Сходу та Центральної Азії, перебувають у Сербії в 16 таборах, що експлуатуються урядом, і там вже були зафіксовані випадки COVID-19.

Наразі доставлено достатньо вакцини AztraZeneca, щоб першу дозу отримали 570 мігрантів.

За офіційними даними, до цього часу понад 2,1 мільйона людей у ​​7-мільйонній країні отримали принаймні одну дозу вакцини.

"Для мігрантів вакцинація дуже важлива, оскільки вони живуть у колективному центрі, і дотримуватися фізичної дистанції дуже важко", - сказав Абебаєху Асефа Менгісту, представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Сербії.

Нагадаємо, у травні белградському Інституті вірусології "Торлак" розпочнеться виробництво російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".