Сербия начала вакцинацию от коронавируса в лагерях мигрантов

Сербия начала вакцинацию мигрантов, чтобы сдержать распространение коронавируса в лагерях беженцев, где социальное дистанцирование является проблемой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В настоящее время около 6 00 мигрантов, преимущественно из Ближнего Востока и Центральной Азии, находятся в Сербии в 16 лагерях, эксплуатируемых правительством, и там уже были зафиксированы случаи COVID-19.

Сейчас доставлено достаточно вакцины AztraZeneca, чтобы первую дозу получили 570 мигрантов.

По официальным данным, к этому времени более 2,1 миллиона человек в семимиллионной стране получили хотя бы одну дозу вакцины.

"Для мигрантов вакцинация очень важна, поскольку они живут в коллективном центре, и соблюдать физической дистанции очень трудно", - сказал Абебаеху Асефом Менгисту, представитель Всемирной организации здравоохранения в Сербии.

Напомним, в мае белградском Институте вирусологии "Торлак" начнется производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V".