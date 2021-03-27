Байден запросив на кліматичний саміт 40 світових лідерів, у тому числі РФ та Китаю

Президент США Джо Байден запросив 40 світових лідерів на віртуальний кліматичний саміт. Серед запрошених також президенти РФ Владімір Путін і президент КНР Сі Цзіньпін.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CBS News.

Саміт має відбутися 22-23 квітня. Як зазначили у Білому домі, планується, що на ньому лідери обговорять способи скоротити викиди парникових газів, щоб уникнути підвищення світової температури більш ніж на 1,5°C, можливі економічні переваги, які можна отримати з цих дій, та технології, які допоможуть скоротити викиди.

Серез запрошених - лідери великих європейських держав, як канцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр Британїі Борис Джонсон; президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз, президент Бразиліх Жаїр Больсонаро, прем’єр Індії Наренда Моді та інші.

На зустрічі США планують запропонувати нові, амбітніші цілі щодо скорочення викидів до 2030 року.

Саміт планують транслювати у прямому ефірі.

Ця зустріч має стати своєрідною підготовкою до Конференції ООН з кліматичних змін, що запланована на листопад у Глазго.