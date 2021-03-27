Байден пригласил на климатический саммит 40 мировых лидеров, в том числе РФ и Китая

Президент США Джо Байден пригласил 40 мировых лидеров на виртуальный климатический саммит. Среди приглашенных также президенты РФ Владимир Путин и президент КНР Си Цзиньпин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CBS News.

Саммит должен состояться 22-23 апреля. Как отметили в Белом доме, планируется, что на нем лидеры обсудят способы сократить выбросы парниковых газов, чтобы избежать повышения мировой температуры более чем на 1,5°C, возможные экономические преимущества, которые можно получить из этих действий, и технологии, которые помогут сократить выбросы.

Серез приглашенных - лидеры многих европейских государств, как канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Борис Джонсон; президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз, президент Бразил Жаир Больсонаро, премьер Индии Наренда Моди и другие.

На встрече США планируют предложить новые, амбициозные цели по сокращению выбросов до 2030 года.

Саммит планируют транслировать в прямом эфире.

Эта встреча должна стать своеобразной подготовкой к Конференции ООН по климатическим изменениям, которая запланирована на ноябрь в Глазго.