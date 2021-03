Новий вечір протестів проти закону про поліцію в Англії: сутички і 10 затриманих

В англійському Бристолі ввечері 26 березня знову зібрався протест проти законопроєкту щодо розширення повноважень поліції. Акція почалася мирно, але пізно ввечері переросла у сутички.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Проєкт, проти якого протестують люди, надасть більше поліції Англії та Уельсу більше прав встановлювати умови проведення мирних протестів, у тому числі якщо їх вважатимуть надто шумними або шкідливими з іншої причини.

На акцію з гаслом ‘Kill the Bill’ у центр міста ще вдень вийшли близько тисячі людей. Люди вигукували "Справедливість для Сари" (Cара Еверард, яку викрали на вулиці і вбили на початку березня, підозрюваний - співробітник поліції Лондона - ред.) та "Кого ви захищаєте". Деякі увімкнули музику і танцювали.

Protestors chanting “our streets” and “kill the bill” are now heading through #Bristol city centre towards Bridewell Police Station @SkyNews pic.twitter.com/GSK8RdL3zG — Dan Whitehead (@danwnews) March 26, 2021

До початку протесту поліція закликала не йти на нього, посилаючись на ризик поширення коронавірусу.

Близько 10 вечора, коли поліція почала вимагати від людей розійтися, почалися сутички.

Окремі протестувальники кидали в правоохоронців каміння, пляшки та яйця, світили лазерами в обличчя та запускали феєрверки.

Журналіст Daily Mirror Метт’ю Дреш поскаржився, що до нього застосували силу, попри те, що він висвітлював протест як репортер і не становив ніякої загрози для правоохоронців.

Police assaulted me at the Bristol protest even though I told them I was from the press. I was respectfully observing what was happening and posed no threat to any of the officers. I have muted the latter part of the video to spare you all the pain of hearing my shrill voice. pic.twitter.com/a7a0Nnw0bG — Matthew Dresch (@MatthewDresch) March 27, 2021

За вечір затримали 10 людей, з них трьох - за їхні дії під час заворушень минулої неділі, 21 березня.

Прем’єр-міністр Борис Джонсон наступного дня засудив дії протестувальників, які вдавалися до насильства.

"Наша поліція не повинна опинятися під обстрілом з каміння, пляшок та фєрверків з боку натовку, що налаштований на насильство і погроми. Поліція і місто мають мою повну підтримку", - заявив він.

Last night saw disgraceful attacks against police officers in Bristol.



Our officers should not have to face having bricks, bottles and fireworks being thrown at them by a mob intent on violence and causing damage to property.



The police and the city have my full support. — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 27, 2021

Нагадаємо, перша акція зібралась вдень 21 березня. Спершу протест відбувався мирно, але згодом переріс у заворушення, під час яких спалили два поліцейських авто та побили скло у відділку. Внаслідок сутичок отримали травми понад 20 правоохоронців, з них двоє - серйозні, сімох протестувальників затримали.

На наступному зібранні ввечері 23 березня обійшлося без жорстких сутичок, але затримали 14 осіб.