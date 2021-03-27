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Новий вечір протестів проти закону про поліцію в Англії: сутички і 10 затриманих

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Новий вечір протестів проти закону про поліцію в Англії: сутички і 10 затриманих

Субота, 27 березня 2021, 12:47

В англійському Бристолі ввечері 26 березня знову зібрався протест проти законопроєкту щодо розширення повноважень поліції. Акція почалася мирно, але пізно ввечері переросла у сутички.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Проєкт, проти якого протестують люди, надасть більше поліції Англії та Уельсу більше прав встановлювати умови проведення мирних протестів, у тому числі якщо їх вважатимуть надто шумними або шкідливими з іншої причини.

На акцію з гаслом ‘Kill the Bill’ у центр міста ще вдень вийшли близько тисячі людей. Люди вигукували "Справедливість для Сари" (Cара Еверард, яку викрали на вулиці і вбили на початку березня, підозрюваний - співробітник поліції Лондона - ред.) та "Кого ви захищаєте". Деякі увімкнули музику і танцювали.

До початку протесту поліція закликала не йти на нього, посилаючись на ризик поширення коронавірусу.

Близько 10 вечора, коли поліція почала вимагати від людей розійтися, почалися сутички. 

 

Окремі протестувальники кидали в правоохоронців каміння, пляшки та яйця, світили лазерами в обличчя та запускали феєрверки. 

Журналіст Daily Mirror Метт’ю Дреш поскаржився, що до нього застосували силу, попри те, що він висвітлював протест як репортер і не становив ніякої загрози для правоохоронців. 

За вечір затримали 10 людей, з них трьох - за їхні дії під час заворушень минулої неділі, 21 березня. 

 

Прем’єр-міністр Борис Джонсон наступного дня засудив дії протестувальників, які вдавалися до насильства. 

"Наша поліція не повинна опинятися під обстрілом з каміння, пляшок та фєрверків з боку натовку, що налаштований на насильство і погроми. Поліція і місто мають мою повну підтримку", - заявив він.  

Нагадаємо, перша акція зібралась вдень 21 березня. Спершу протест відбувався мирно, але згодом переріс у заворушення, під час яких спалили два поліцейських авто та побили скло у відділкуВнаслідок сутичок отримали травми понад 20 правоохоронців, з них двоє - серйозні, сімох протестувальників затримали.

На наступному зібранні ввечері 23 березня обійшлося без жорстких сутичок, але затримали 14 осіб.

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