Новый вечер протестов против закона о полиции в Англии: столкновения и 10 задержанных

В английском Бристоле вечером 26 марта вновь собрался протест против законопроекта о расширении полномочий полиции. Акция началась мирно, но поздно вечером переросла в столкновения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Проект, против которого протестуют люди, предоставит полиции Англии и Уэльса больше прав устанавливать условия проведения мирных протестов, в том числе если их сочтут слишком шумными или вредными по другой причине.

На акцию с лозунгом "Kill the Bill 'в центр города еще днем ​​вышли около тысячи человек. Люди выкрикивали "Справедливость для Сары" (Cара Эверард, которую похитили на улице и убили в начале марта, подозреваемый - сотрудник полиции Лондона) И "Кого вы защищаете". Некоторые включили музыку и танцевали.

Protestors chanting “our streets” and “kill the bill” are now heading through #Bristol city centre towards Bridewell Police Station @SkyNews pic.twitter.com/GSK8RdL3zG — Dan Whitehead (@danwnews) March 26, 2021

Перед началом протеста полиция призвала не идти на него, ссылаясь на риск распространения коронавируса.

Около 10 вечера, когда полиция потребовала от людей разойтись, начались столкновения.

Отдельные протестующие бросали в полицию камни, бутылки и яйца, светили лазерами в лица и запускали фейерверки.

Журналист Daily Mirror Мэттью Дреш пожаловался, что к нему применили силу, несмотря на то, что он освещал протест как репортер и не представлял никакой угрозы для правоохранителей.

Police assaulted me at the Bristol protest even though I told them I was from the press. I was respectfully observing what was happening and posed no threat to any of the officers. I have muted the latter part of the video to spare you all the pain of hearing my shrill voice. pic.twitter.com/a7a0Nnw0bG — Matthew Dresch (@MatthewDresch) March 27, 2021

За вечер задержали 10 человек, из них троих - за их действия во время беспорядков в прошлое воскресенье, 21 марта.

Премьер-министр Борис Джонсон на следующий день осудил действия протестующих, которые прибегали к насилию.

Last night saw disgraceful attacks against police officers in Bristol.



Our officers should not have to face having bricks, bottles and fireworks being thrown at them by a mob intent on violence and causing damage to property.



The police and the city have my full support. — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 27, 2021

"Наша полиция не должна оказываться под обстрелом из камней, бутылок и феерверков со стороны толпы, настроенной на насилие и погромы. Полиция и город имеют мою полную поддержку", - заявил он.

Напомним, первая акция собралась днем ​​21 марта. Сначала протест происходил мирно, но впоследствии перерос в беспорядки, в ходе которых сожгли два полицейских автомобиля и побили стекла в участке. В результате столкновений получили травмы более 20 правоохранителей, из них двое - серьезные, семь протестующих задержали.

На следующем собрании вечером 23 марта обошлось без жестких столкновений, но задержали 14 человек.