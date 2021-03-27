Байден обурився змінами до виборчого законодавства у Джорджії

Президент США Джо Байден різко розкритикував зміни до виборчого законодавства у штаті Джорджія, які набули чинності увечері 25 березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NBC News.

98-сторінковий проєкт забороняє давати воду і їжу людям, які очікують у черзі, щоб проголосувати, встановлює додаткові вимоги для ідентифікації особи виборця та скорочує часові рамки низки процедур. Серед іншого, часові рамки для голосування заздалегідь скорочують з 3 тижнів до 1 тижня, а для запиту на бюлетень для дистанційного голосування - з 6 місяців до 78 днів.

Виборці, які голосують не на своїй дільниці, але в межах округу, повинні будуть вкинути бюлетень у визначені години, інакше він не буде зарахований, а також зобов’язані будуть заповнити пояснення, чому не встигли проголосувати на своїй дільниці.

Байден назвав зміни обурюючими, "неамериканськими" і "законами Джима Кроу у 21 сторіччі" (закони про расову сегрегацію - ред.).

"Цей закон, як багато інших, які просуваються республіканцями по всій країні, є кричущою атакою проти Конституції та добропорядності, - йдеться в офіційній заяві президента. - Проєкт обмежує години голосування так, що багато працюючих людей можуть не встигнути проголосувати, він встановлює жорсткі обмеження на дистанційне голосування, що позбавить права голосу велику кількість виборців. І він криміналізує надання води виборцям, які чекають у чергах - чергах, які самі ж створили посадовці-ресубліканці, непропорційно зменшивши кількість дільниць у районах з темношкірим населенням".

Байден звернувся до Конгресу із закликом задіяти федеральні механізми захисту виборців, щоб зупинити ці зміни.

"Це має закінчитися. Ми маємо моральний та конституційний обов’язок діяти", - наголосив він.

Критично висловився також лідер більшості у Сенаті, демократ Чак Шумер.

"З 2012 року у Джорджії закрили понад 200 виборчих дільниць. Виборцям в округах з переважно темношкірим населенням тепер треба чекати приблизно у 8 разів довше, ніж виборцям у переважно білих округах. А тепер забороняють ще й давати воду людям, які чекають у чергах - ті ж, хто ці черги спричинили", - написав він.

Як зазначає NBC, на останніх виборах людям подекуди довелося чекати по 10 годин.

Експрезидент Дональд Трамп у свою чергу привітав зміни.

Нагадаємо, Джо Байден став першим кандидатом від Демократичної партії, який переміг у Джорджії за останні 28 років - після Білла Клінтона у 1992 році. Перемогу Байдена значною мірою забезпечила підтримка передмість Атланти, особливо темношкірого населення.

Це один зі один зі штатів, де кандидати йшли з мінімальним відривом і переможця важко було спрогнозувати до останнього. Через настільки незначний відрив у штаті перерахували усі голоси вручну, але перевірка все одно підтвердила перемогу Байдена.