У Барселоні 5000 людей запрошують на концерт для Covid-експерименту 

У Барселоні організовують експериментальний концерт для 5000 глядачів, щоб перевірити, наскільки безпечно проводити такі масові заходи, коли усі гості мають негативний тест на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Концерт, що відбудеться увечері 27 березня, організовується зі спеціальним дозволом від органів охорони здоров’я. На захід рекомендували не бронювати квитки людям, які знають, що контактували з хворим на коронавірус, та людям, які мають хвороби серцево-судинної системи або хворі на рак.

Ті, хто придбав квиток, вранці повинні були з’явитися на швидкий антиген-тест в один із вказаних пунктів. Фінальною перепусткою на концерт для них буде негативний результат тесту, повідомлення про який надходить на мобільний телефон. На заході для глядачів не передбачається ніяких обмежень щодо дистанції, але маска буде обов’язковою.

На ранок 27 березня усі квитки на концерт були продані. У їхню вартість - 23-28 євро - входили у тому числі вартість тесту та маски, яку видадуть на вході.

Також глядачі дають згоду на те, що якщо вони найближчим часом захворіють і отримають позитивний тест, органи охорони здоров’я передадуть ці дані організаторам концерту.

За кілька тижнів після заходу команда порівняє показник захворюваності серед 5000 глядачів та серед населення загалом, щоб подивитися, чи спостерігається більша захворюваність серед глядачів концерту.

Це вже другий подібний експеримент. Перший відбувся для 500 людей у грудні. За висновками організаторів, скринінг перед концертом разом із масковим режимом успішно попередили зараження, при тому, що на заході не було вимоги до дотримання дистанції.

Схожі експериментальні заходи організовують у Нідерландах - там вже відбулася експериментальна вечірка у танцклубі та 27 березня відбудеться також футбольний матч з 5000 глядачами. Аналіз прискорення заражень за підсумками вечірки ще не оприлюднювали.