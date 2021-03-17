У Нідерландах 5000 глядачів запрошують на футбольний матч для експерименту

У Нідерландах у рамках експерименту проведуть футбольний матч з 5000 глядачами, щоб дослідити ризики поширення коронавірусу на таких подіях і врахувати це у майбутніх послабленнях обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

На матч між Нідерландами й Латвією, що відбудеться на "Амстердам-Арені" 27 березня, виклали у продаж 5000 квитків. Їх розкупили вже за півтори години після відкриття.

Раніше вже відбулися декілька подібних заходів - вечірка у танцклубі за участі близько 1300 людей, та два менші футбольні матчі.

На останніх були присутні по 1300 фанів, які перед тим отримали негативні тести на коронавірус. Їх розбили на 6 груп, для кожної з яких встановили різні правила - з масками і без масок, з обов’язковою дистанцією 1,5 метри або без неї, з можливістю випити пиво або ні.

У підсумку на одному матчі ймовірно заразилась одна людина (адже потенційно вірус могли підхопити до або після нього в іншому місці), а з другого досі не повідомляли про випадки захворювання.

Тоді фанів тестували фактично на місці, біля стадіону. Цього разу протестуватися потрібно буде заздалегідь, потрапити на трибуни можна з квитком та негативним тестом.

Фанатів при цьому не звільняють від необхідності дотримуватися комендантської години - вони зобов'язані, як і всі, до її настання повернутися додому.