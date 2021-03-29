Бойові кораблі та субмарини Німеччини використовують російські навігаційні системи - Bild

Підводні човни та бойові кораблі військово-морських сил Німеччини оснащені навігаційними приладами, розробленими російською компанією, і шифрування даних у цих системах не відповідає військовому стандарту безпеки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в розслідуванні німецького видання Bild.

Видання з'ясувало, що за часів канцлера Герхарда Шредера близько ста кораблів ВМФ Німеччини були оснащені новими навігаційними системами від російської компанії Transas у 2005 році.

Пізніше уряд прийняв рішення на користь Transas і встановив систему навігації "Navi Sailor 4100" (навігаційний прилад для визначення розташування, швидкості, маршруту) на найсучасніших німецьких підводних човнах U35 (в експлуатації з 2015 року) і U36 (з 2016 року).

Як відомо, Шредер після відходу з посади канцлера активно лобіює російські інтереси, а з 2017 року є головою ради директорів "Роснефти".

Компанія Transas була заснована в Санкт-Петербурзі в 1990 році і працює як в цивільному, так і у військовому секторах. Компанія обладнала російський флот бойовими тренажерами і отримала нагороду від начальника Генерального штабу Росії генерала Миколи Макарова.

У 2018 році підприємство було куплено фінською компанією Wartsila, але підрозділ озброєнь залишився в руках Росії. Колишні інженери Transas зараз розробляють бойові дрони для російських військових.

Влітку 2020 року Управління захисту Конституції Німеччини попередило, що морські навігаційні системи відкривають "можливості для шпигунства і саботажу з боку іноземних держав". Наприклад, в разі кібератаки навігаційні дані можуть бути перехоплені і ними можна маніпулювати, "в гіршому випадку - аж до повної втрати функціональності" корабля.