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У Франції кількість коронахворих в реанімації майже досягла піка осінньої хвилі

Понеділок, 29 березня 2021, 09:48

У Франції кількість пацієнтів з коронавірусом у реанімаціях наблизилася до найвищого показника осінньої хвилі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Станом на неділю, у реанімаціях перебували 4872 коронахворих, на близько 80 більше, ніж у суботу. 

Максимальною кількістю досі було 4903 хворих - 16 листопада 2020 року. Після спадання осінньої хвилі епідемії найнижчим цей показник був 7 січня - 2573 хворих. 

Загалом госпіталізовані з коронавірусом більше 27 700 осіб, госпіталізували за останню добу більше тисячі. 

Приріст заражень в кінці минулого тижня почав перевищувати 40 тисяч випадків за добу.

Тим часом свою першу дозу вакцини від коронавірусу отримали понад 7,7 млн осіб, а понад 2,6 млн щеплені вже обома дозами. 

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Франція Коронавірус
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