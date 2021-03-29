У Франції кількість коронахворих в реанімації майже досягла піка осінньої хвилі

У Франції кількість пацієнтів з коронавірусом у реанімаціях наблизилася до найвищого показника осінньої хвилі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Станом на неділю, у реанімаціях перебували 4872 коронахворих, на близько 80 більше, ніж у суботу.

Максимальною кількістю досі було 4903 хворих - 16 листопада 2020 року. Після спадання осінньої хвилі епідемії найнижчим цей показник був 7 січня - 2573 хворих.

Загалом госпіталізовані з коронавірусом більше 27 700 осіб, госпіталізували за останню добу більше тисячі.

Приріст заражень в кінці минулого тижня почав перевищувати 40 тисяч випадків за добу.

Тим часом свою першу дозу вакцини від коронавірусу отримали понад 7,7 млн осіб, а понад 2,6 млн щеплені вже обома дозами.