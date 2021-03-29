Во Франции число больных COVID в реанимации почти достигло пика осенней волны

Во Франции количество пациентов с коронавирусом в реанимации приблизилось к самому высокому показателю осенней волны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

По состоянию на воскресенье, в реанимации находились 4872 больных с коронавирусом, на около 80 больше, чем в субботу.

Максимальным количеством до сих пор было 4903 больных - 16 ноября 2020 года. После падения осенней волны эпидемии низким этот показатель был 7 января - 2573 больных.

Всего госпитализированы с коронавирусом больше 27 700 человек, за последние сутки - более тысячи.

Прирост заражений в конце прошлой недели начал превышать 40 000 случаев в сутки.

Между тем свою первую дозу вакцины от коронавируса получили более 7,7 млн человек, а более 2,6 млн привиты уже обеими дозами.