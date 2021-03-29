Данія продовжила коронавірусні обмеження та заборону на поїздки до 20 квітня

Уряд Данії оголосив, що продовжить чинні обмеження на в'їзд та заборону на поїздки принаймні до 20 квітня на тлі побоювань третьої хвилі COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Local.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що продовження цих обмежень означає, що ділові поїздки та відпочинок за кордон все ще не заохочуються.

31 березня Швеція має відкрити свої кордони з Данією, але уряд Данії все ще заохочує своїх громадян не відвідувати сусідню країну. Прикордонні обмеження з Німеччиною також залишатимуться чинними до цієї дати.

Уряд заявив, що поточні обмеження на прибуття з-за меж Данії, які повинні були закінчитись 5 квітня, також будуть продовжені принаймні до 20 квітня.

Ще до поточного продовження міністр закордонних справ країни Джеппе Кофод наголосив, що великодні свята за кордоном "на жаль, не є варіантом".

Європейські країни, такі як Франція, Італія та Німеччина, зараз переживають третю хвилю коронавірусу, і Данія сподівається, що ці заборони на поїздки допоможуть утримати країну від її наслідків.

"Данія перебуває в кращому становищі, ніж більшість країн Європи. Постійне обмеження туристичної діяльності є важливим елементом зусиль для контролю за розповсюдженням інфекції", - зазначили у міністерстві.

Уряд також заявив, що все ще працює над запровадженням Coronapass, своєї версії паспорта вакцинації, про який він оголосив ще в лютому.