Дания продолжила коронавирусные ограничения и запрет на поездки до 20 апреля

Правительство Дании объявило, что продолжит действующие ограничения на въезд и запрет на поездки по крайней мере до 20 апреля на фоне опасений третьей волны COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

В Министерстве иностранных дел заявили, что продолжение этих ограничений означает, что деловые поездки и отдых за границей все еще не поощряются.

31 марта Швеция открыть свои границы с Данией, но правительство Дании все еще поощряет своих граждан не посещать соседнюю страну. Пограничные ограничения с Германией также остаются в силе до этой даты.

Правительство заявило, что текущие ограничения прибытия из-за пределов Дании, которые должны были закончиться 5 апреля, также будут продолжены по крайней мере до 20 апреля.

Еще до текущего продолжения министр иностранных дел страны Джепп Кофод отметил, что пасхальные праздники за границей "к сожалению, не являются вариантом".

Европейские страны, такие как Франция, Италия и Германия, сейчас переживают третью волну коронавируса, и Дания надеется, что эти запреты на поездки помогут удержать страну от ее последствий.

"Дания находится в лучшем положении, чем большинство стран Европы. Постоянное ограничение туристической деятельности является важным элементом усилий для контроля за распространением инфекции", - отметили в министерстве.

Правительство также заявил, что все еще работает над внедрением Coronapass, своей версии паспорта вакцинации, о котором он объявил еще в феврале.