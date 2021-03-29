В Австрії напали на українських підлітків, один у лікарні з ножовими пораненнями

В австрійському місті Грац у неділю група невідомих напала на двох українських підлітків, один постраждалий у лікарні з важкими ножовими пораненнями.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише австрійське видання Heute.

Повідомляється, що у неділю двоє братів, обоє громадяни України, домовились через соцмережі зустрітись з незнайомцем для продажу одягу.

Зустріч відбулася близько 16.15. Покупець заманив обох хлопців, віком 15 і 17 років, у пішохідний підземний перехід. Коли незнайомець приміряв куртку, з обох входів до підземного переходу до братів підійшли четверо-п’ятеро людей у ​​масках.

Один із нападників витягнув пістолет, погрожував 17-річному юнакові та вимагав гроші, цінності та одяг, які він приніс із собою.

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17-річний хлопець чинив опір, що призвело до бійки. Один із зловмисників у масці витягнув ножа та завдав хлопцеві удар у верхню частину тіла.

Коли йому на допомогу кинувся його 15-річний брат, зловмисники втекли.

17-річного юнака госпіталізували в одну з лікарень Граца. Його поранення описують як серйозні. Молодший брат отримав незначні травми обличчя.

Поліція міста відкрила провадження та проводить розслідування нападу.

Інформацію про інцидент підтвердили "Укрінформу" в українському диппредставництві в Австрії.

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"Посольство триває справу на контролі. Станом на сьогодні загрози життю пораненому громадянину України немає", - повідомила консул посольства України в Австрії Мирослав Зінкевич.

Нагадаємо, жорстоке побиття неповнолітнього українця сталося ввечері 15 січня у 15-му окрузі Парижа. На нього напали близько десяти молодих людей. З важкими травмами хлопця госпіталізували, деякий час він перебував у штучній комі. На початку березня його виписали з лікарні.