У Франції вперше допитали українського підлітка, якого жорстоко побили в Парижі

Поліція вперше поспілкувалася з українським підлітком Юрієм, якого жорстоко побили у Парижі в середині січня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Розмова у поліції в рамках розслідування тривала близько двох годин. Деталей розмови не повідомляють, але зазначається, що він має дуже розмиті спогади про сам інцидент.

Зараз за підозрою в участі у побитті затримали 11 молодих людей з району Ванв, їм інкримінують у тому числі замах на вбивство. Шестеро у рамках запобіжного заходу знаходяться під арештом.

Слідство на цей час схиляється до версії, що за нападом стоїть з’ясування стосунків між підлітками з конкуруючих районів, і підставою для нападу на Юрія став інший інцидент 10 січня.

Нагадаємо, жорстоке побиття неповнолітнього українця сталося ввечері 15 січня у 15-му окрузі Парижа. На нього напали близько десяти молодих людей. З важкими травмами хлопця госпіталізували, деякий час він перебував у штучній комі.

Випадок спричинив широкий розголос всередині Франції та в Україні, з реакцією на найвищому рівні.

Французькі ЗМІ писали, що хлопець "був відомий французькій поліції", а його мати фігурує у справі про торгівлю людьми. Однак посольство України у Франції з посиланням на дані поліції заперечило цю інформацію.



