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У Данії затримали 13 поляків і українців, що незаконно виробляли цигарки

Середа, 3 березня 2021, 16:54

У данському місті Вамдруп правоохоронці викрили незаконну тютюнову фабрику і затримали 13 іноземців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на данський канал TV2.

Операція проводилася за участю Європолу, Датського податкового агентства, митниці Данії та іноземної поліції.

Під час операції на фабриці було знайдено кілька мільйонів сигарет, а 13 чоловіків з Польщі та України заарештували.

"Під час операції було вилучено приблизно 11 мільйонів сигарет та велику кількість професійного виробничого обладнання", - йдеться в повідомленні заступника інспектора поліції Мортена Веггера.

"На нашу думку, затримані вже давно виробляють мільйони цигарок у цьому місці", - додав він.

Затриманим чоловікам від 32 до 70 років. Всі вони звинувачуються в незаконному виробництві цигарок,  контрабанді при обтяжуючих обставинах, зокрема, контрабанді сирого тютюну, який використовувався для незаконного виробництва мільйонів сигарет.

13 поляків та українців постануть перед суддями у середу, їм мають обрати запобіжний захід.

Поліція не хоче розголошувати додаткові подробиці справи.

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