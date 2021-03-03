В Дании задержали 13 поляков и украинцев, незаконно производивших сигареты

В датском городе Вамдруп правоохранители разоблачили незаконную табачную фабрику и задержали 13 иностранцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на датский канал TV2.

Операция проводилась с участием Европола, Датского налогового агентства, таможни Дании и иностранной полиции.

Во время операции на фабрике было найдено несколько миллионов сигарет, а 13 мужчин из Польши и Украины арестовали.

"Во время операции было изъято примерно 11 млн сигарет и большое количество профессионального производственного оборудования", - говорится в сообщении заместителя инспектора полиции Мортена Веггера.

"По нашему мнению, задержанные уже давно производят миллионы сигарет в этом месте", - добавил он.

Задержанным мужчинам от 32 до 70 лет. Все они обвиняются в незаконном производстве сигарет, контрабанду при отягчающих обстоятельствах, в частности, контрабанде сырого табака, который использовался для незаконного производства миллионов сигарет.

13 поляков и украинцев предстанут перед судьями в среду, им должны избрать меру пресечения.

Полиция не хочет разглашать дополнительные подробности дела.