Ексглаву МЗС Австрії, яка танцювала з Путіним, висунули в раду директорів "Роснефти"

Уряд Росії своїм розпорядженням висунув у раду директорів "Роснефти" ексглаву МЗС Австрії Карін Кнайсль, яка запам’яталась танцем з президентом РФ Владіміром Путіним на своєму весіллі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС.

Разом з Кнайсль російський уряд також висунув у якості незалежних директорів колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, який є чинним головою ради, а також виконавчого директора компанії Nord Stream 2 AG Маттіаса Варніга і голову правління Marcuard Holding Ганс-Йорга Рудлоффа.

Рада директорів "Роснефти" на даний момент складається з 11 осіб.

Кнайсль обіймала крісло міністра закордонних справ в уряді Себастіана Курца з грудня 2017 року за квотою ультраправої Австрійської партії свободи. Вона пішла з міністерства після падіння першого уряду Курца, що сталось через скандал із підкупом Партії свободи.

Після відставки з міністерства Кнайсль почала писати колонки для пропагандистського кремлівського мовника Russia Today (RT).