Экс-главу МИД Австрии, которая танцевала с Путиным, выдвинули в совет директоров "Роснефти"

Правительство России своим распоряжением выдвинуло в совет директоров "Роснефти" экс-главу МИД Австрии Карин Кнайсль, которая запомнилась танцем с президентом РФ Владимиром Путиным на своей свадьбе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.

Вместе с Кнайсль российское правительство также выдвинуло в качестве независимых директоров бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, который является действующим председателем совета, а также исполнительного директора компании Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига и председателя правления Marcuard Holding Ганса-Йорга Рудлоффа.

Совет директоров "Роснефти" на данный момент состоит из 11 человек.

Кнайсль занимала кресло министра иностранных дел в правительстве Себастьяна Курца с декабря 2017 года по квоте ультраправой Австрийской партии свободы. Она ушла из министерства после падения первого правительства Курца, что произошло из-за скандала с подкупом Партии свободы.

После отставки из министерства Кнайсль начала писать колонки для пропагандистского кремлевского вещателя Russia Today (RT).