Поліція впіймала члена італійської мафії завдяки його кулінарному блогу на YouTube

Італійська поліція впіймала члена мафіозного клану "Ндрангета", який переховувався 7 років, завдяки його кулінарному блогу на Youtube.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

53-річного Марка Ферена Клода Б’ярта затримали минулої середи у Домініканській Республіці та екстрадують до рідної Італії для суду.

Поліція розшукувала чоловіка з 2014 року за підозрами у перевезенні кокаїну до Нідерландів. За даними правоохоронців, Б’ярт останніми роками вів спокійне життя у місті Бока-Чіка.

Про його місцеперебування правоохоронці дізналися завдяки кулінарному блогу, який він завів на YouTube. У ньому чоловік ніколи не показував своє обличчя, але його видали татуювання.

Нагадаємо, у січні 2021 року в Італії почався найбільший за останні 30 років судовий процес над мафією. На лаві підсудних опинилися понад 350 членів "Ндрангети", їм висувають загалом понад 400 звинувачень.

"Ндрангету", осередком якої є регіон Калабрія, вважають одним з найвпливовіших кланів в Італії та світі. Підозрюють, що саме вони контролюють більшу частину контрабанди кокаїну, що ввозиться до Європи.