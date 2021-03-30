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У Словенії суперечка навколо спікера парламенту загрожує достроковими виборами

Вівторок, 30 березня 2021, 11:19

Три депутатські групи коаліції Словенії (SDS, NSi, SMC) подали пропозицію про звільнення спікера Національних зборів Ігоря Зорчича, і в перспективі це може призвести до дострокових виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Пропозиція була подана після того, як Зорчич і два інших депутати SMC залишили депутатську групу SMC і коаліцію в п'ятницю через суперечливі думки щодо ролі SMC в урядовій коаліції.

Координатор лівої радикальної партії "Levica" Лука Месек і глава LMŠ Мар'ян Шарец заявили, що виступають проти заміни спікера, вважаючи, що він не отримає достатньо голосів.

У той час як три правлячі партії коаліції мають 38 голосів у парламенті, підтримки з боку DeSUS і SNS їм буде недостатньо для досягнення необхідної більшості в 46 голосів. У той час як SNS заявили, що підтримають нового спікера Йожефа Хорвата з NSi, ситуація в DeSUS здається менш ясною, а це означає, що консенсус не буде досягнутий.

Хорват сказав, що його підтримали 46 депутатів, додавши, що, якщо він не отримає голосів, можливі дострокові вибори.

Згідно з недавніми опитуваннями, партію SDS в даний час підтримують 18,7% виборців, в той час як SD, LMŠ, Levica і NSi відповідно набирають 10,9%, 9,6%, 8,3% і 4,3%.

SMC і DeSUS мають менше 1% підтримки, що набагато нижче 4% парламентського порогу.

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Словенія
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