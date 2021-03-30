В Словении спор вокруг спикера парламента грозит досрочными выборами

Три депутатские группы коалиции Словении (SDS, NSi, SMC) подали предложение об увольнении спикера Национального собрания Игоря Зорчича, и в перспективе это может привести к досрочным выборам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Предложение было подано после того, как Зорчич и два других депутата SMC покинули депутатскую группу SMC и коалицию в пятницу из-за противоречивых мнений о роли SMC в правительственной коалиции.

Координатор левой радикальной партии "Levica" Лука Месек и глава LMŠ Марьян Шарец заявили, что выступают против замены спикера, считая, что он не получит достаточно голосов.

В то время как три правящие партии коалиции имеют 38 голосов в парламенте, поддержки со стороны DeSUS и SNS им будет недостаточно для достижения необходимого большинства в 46 голосов. В то время как SNS заявили, что поддержат нового спикера Йожефа Хорвата с NSi, ситуация в DeSUS кажется менее ясной, а это значит, что консенсус не будет достигнут.

Хорват сказал, что его поддержали 46 депутатов, добавив, что, если он не получит голосов, досрочные выборы.

Согласно недавним опросам, партию SDS в настоящее время поддерживают 18,7% избирателей, в то время как SD, LMŠ, Levica и NSi соответственно набирают 10,9%, 9,6%, 8,3% и 4,3%.

SMC и DeSUS имеют менее 1% поддержки, гораздо ниже 4% парламентского порога.