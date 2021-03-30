Прем'єри Угорщини та Польщі обговорять новий альянс з лідером італійської "Ліги"

Прем'єр-міністри Угорщини та Польщі зустрінуться в четвер з лідером італійської правої партії "Ліга" Маттео Сальвіні для переговорів про формування європейського політичного альянсу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Переговори Віктора Орбана, Матеуша Моравецького і Сальвіні відбудуться в Будапешті.

Вони обговорять створення альянсу за участю "Ліги", правлячої угорської партії Орбана "Фідес" і правлячої партії Польщі "Право і справедливість" (PiS).

Орбан раніше говорив, що має намір створити альянс з партіями-однодумцями і нову фракцію в Європарламенті з консервативними політичними силами.

18 березня партія "Фідес" заявила про припинення членства у Європейській народній партії, яка є найбільшою політичною партією Європи.

Перед цим Орбан заявив про вихід своєї партії "Фідес" із фракції ЄНП у Європарламенті. Це сталося за лічені хвилини після того, як ЄНП підтримала зміни до своїх правил, які дозволили б їм вигнати "Фідес" зі своїх лав.

Для тих, хто віддає перевагу відеоформату, Європейська правда на початку конфлікту пояснили, що відбувається, у відеоблозі. Ці пояснення лишаються актуальними і досі.

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