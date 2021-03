Орбан остаточно розірвав відносини з Європейською народною партією

Партія прем’єр-міністра Угорщини "Фідес" заявила про припинення членства у Європейській народній партії.

Про це повідомляє "Європейська правда", нижче наведена також відеоверсія пояснень.

Листа з офіційним повідомленням про вихід з партії оприлюднила віцепрезидентка партії Каталін Новак.

"Повідомляємо керівництво Європейської народної партії про те, що "Фідес" - Угорський громадянський союз - більше не хоче залишатися членом Європейської народної партії, згідно зі ст. 9 правил", - йдеться у партійному листі.

It’s time to say goodbye. pic.twitter.com/2pV6zdbEBp

Фактично цей намір Віктор Орбан анонсував ще два тижні тому.

"Фідес пішов від християнських демократів. Але насправді це сталося вже багато років тому", - відреагував лідер ЄНП Дональд Туск.

