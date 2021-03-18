Орбан остаточно розірвав відносини з Європейською народною партією

Партія прем’єр-міністра Угорщини "Фідес" заявила про припинення членства у Європейській народній партії.

Про це повідомляє "Європейська правда", нижче наведена також відеоверсія пояснень.

Листа з офіційним повідомленням про вихід з партії оприлюднила віцепрезидентка партії Каталін Новак.

"Повідомляємо керівництво Європейської народної партії про те, що "Фідес" - Угорський громадянський союз - більше не хоче залишатися членом Європейської народної партії, згідно зі ст. 9 правил", - йдеться у партійному листі.

It’s time to say goodbye. pic.twitter.com/2pV6zdbEBp — Katalin Novák (@KatalinNovakMP) March 18, 2021

Фактично цей намір Віктор Орбан анонсував ще два тижні тому.

"Фідес пішов від християнських демократів. Але насправді це сталося вже багато років тому", - відреагував лідер ЄНП Дональд Туск.

FIDESZ has left Christian Democracy. In truth, it left many years ago. — Donald Tusk (@donaldtuskEPP) March 18, 2021

Нагадаємо, 3 березня Віктор Орбан заявив про вихід своєї партії "Фідес" із найбільшої фракції Європарламенту - Європейської народної партії. Це сталося за лічені хвилини після того, як ЄНП підтримала зміни до своїх правил, які дозволили б їм вигнати "Фідес" зі своїх лав.

Для тих, хто віддає перевагу відеоформату, Європейська правда на початку конфлікту пояснили, що відбувається, у відеоблозі. Ці пояснення лишаються актуальними і досі.

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